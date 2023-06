Tagesspiegel Plus Eingestürzte Brücke in zwölf Tagen erneuert : Was Berlin von Philadelphia lernen kann

In Philadelphia war am 11. Juni eine Autobahnbrücke eingestürzt. Zwölf Tage später rollt der Verkehr wieder. Ein kleines Wunder geschah. Gouverneur Josh Shapiro ist stolz: „Pessimismus lag in der Luft.“