Einigung beim Berliner Semesterticket Vertrag zunächst für Sommersemester 2023

Die Berliner Studierendenvertretungen werden in den nächsten Tagen den Vertrag mit der VBB zur Fortsetzung des Semestertickets unterschreiben. Dies teilte Miguel Gongóra, Asta-Sprecher der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR), jetzt dem Tagesspiegel mit.

Wie berichtet konnte in letzter Minute noch eine Einigung erzielt werden: Das Land Berlin kündigte den Studierenden in der vergangenen Woche einen Zuschuss aus dem Landeshaushalt an. Der Preis des im Semesterbeitrag enthaltenen Tickets Landeshaushalt wird so für die Studierenden auf knapp 20 Euro pro Monat sinken. Aktuell zahlen sie knapp 32 Euro pro Monat für den Tarifbereich ABC inklusive Radmitnahme.

„Wir konnten unser Ziel erreichen, einen Vertrag über nur ein Semester vom VBB vorgelegt zu bekommen“, sagte Gongóra dem Tagesspiegel. Bislang hatten die VBB-Verträge für das Semesterticket in der Regel die Dauer von mindestens einem Jahr. Auf eine kürzere Vertragslaufzeit hatten die Studierenden bestanden, um nicht im Wintersemester womöglich einen höheren Ticketpreis zahlen zu müssen und im Nachteil zu sein, sollte es künftig erneut ermäßigte Angebote wie das 9-Euro-Ticket für alle VBB-Kund:innen geben.

Der Zuschuss soll Gongóra zufolge durch die Senatsverwaltung für Wissenschaft bereit gestellt werden und nicht wie bisher angenommen von der Senatsverwaltung Verkehr. Auch in den Finanzabteilungen der Hochschulen sei er bereits angekündigt worden. Dort gilt es nun, die Rückmeldebeträge bis zum Start der Verfahren im Januar anzupassen. Die Rückmeldeverfahren, die bei den meisten Unis im Dezember beginnen, wurden wegen den lange stockenden Verhandlungen zwischen Studierenden und VBB bereits auf Januar verschoben worden.

