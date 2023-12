Einkaufen in Berlin Diese Supermärkte haben zu Silvester und Neujahr geöffnet

Silvester fällt dieses Jahr auf einen Sonntag – das heißt, mit der Last-Minute-Sektflasche oder dem kurzfristigen zu besorgenden Feuerwerk ist es nicht ganz so einfach wie sonst. Vereinzelt retten jedoch die Supermärkte in den Bahnhöfen die Berliner in Not.

Am längsten haben die Edeka-Filialen im Bahnhof Friedrichstraße, im Bahnhof Südkreuz, im Bahnhof Lichtenberg und der Rewe im Hauptbahnhof offen. Diese Supermärkte eigenen sich besonders gut, wenn vor der Party noch Eiswürfel oder Chips benötigt werden und stehen jeweils von 8.00 - 20.00 Uhr zur Verfügung.

Für die frühen Vögel öffnet der Rewe am Ostbahnhof von 6.00 - 14.00 Uhr seine Pforten. Der Denns-Bio-Markt an der Bernauerstraße 50 bleibt von 8.00 - 16.00 Uhr geöffnet.

Von 8.00 - 18.00 Uhr haben die Denns-Bio-Märkte im Hauptbahnhof, im Bahnhof Gesundbrunnen, im S-Bahnhof Ostkreuz und im Bahnhof Zoo sowie der Hit-Supermarkt-Ulrich im Bahnhof Zoo offen.

Einkaufen am Neujahrstag

Der Neujahrstag 1. Januar ist in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag und deshalb haben auch hier die meisten Supermärkte geschlossen. Aber auch am Neujahrstag sind mehrere Supermärkte für die Berliner da.

Die Edeka-Märkte im Bahnhof Friedrichstraße, im Bahnhof Südkreuz und im Bahnhof Lichtenberg sind von 10.00 - 22.00 Uhr geöffnet.

Von 10.00 - 20.00 Uhr haben die Denns-Bio-Märkte im Hauptbahnhof, im Bahnhof Gesundbrunnen, im S-Bahnhof Ostkreuz und im Bahnhof Zoo offen. Der Hit-Supermarkt-Ulrich im Bahnhof Zoo hat von 11.00 - 22.00 Uhr auf.

Der Rewe im Ostbahnhof hat von 10.00 - 18.00 Uhr offen und der Rewe im Hauptbahnhof ist von 8.00 - 22.00 Uhr geöffnet.

Wer selbst nochmal nachprüfen möchte, welche Supermärkte in der Nähe offen sind, kann das über die jeweilige Marktsuche machen. Hier findet man die Rewe-Marktsuche, die Edeka-Marktsuche und die Denns-Bio-Markt-Marktsuche.