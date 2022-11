Tagesspiegel Plus Einsatz bei AfD-Landesparteitag in Berlin : Freigesprochener Gegendemonstrant zeigt Polizisten wegen Falschaussage an

Der Einsatz einer Hundertschaft beim letztjährigen AfD-Parteitag in Berlin-Biesdorf sorgt weiter für Wirbel. Die gerichtliche Aufarbeitung dauert noch an.