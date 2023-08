Einsatz in Berlin-Neukölln Betrunkener Autofahrer driftet auf Parkplatz und gibt sich als Polizist aus

Die Polizei hat in Berlin-Neukölln einen betrunkenen Autofahrer gestoppt, der zuvor auf einem Parkplatz mit seinem Wagen gedriftet und sich dann einem Zeugen gegenüber als Polizist ausgegeben haben soll. Das teilten die Beamten am Donnerstag mit.

Zeugenaussagen zufolge soll der 35-Jährige mit seinem Daimler-Benz gegen 21.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Grenzallee stark beschleunigt und sich mehrfach absichtlich um die eigene Achse gedreht haben, obwohl dort zu diesem Zeitpunkt viele Menschen unterwegs waren.

Als ihn ein Zeuge darauf ansprach, soll der Mann behauptet haben, Polizist zu sein und eine Schutzweste mit Abzeichen der Polizei Berlin vorgezeigt haben. Anschließend habe der Autofahrer seinen Wagen stark beschleunigt und sei in Richtung Grenzallee davon gefahren, hieß es weiter.

Polizeikräfte trafen den 35-Jährigen wenig später in seinem Auto in der Ziegrastraße an. In dem Fahrzeug fanden die Beamten die vom Zeugen beschriebene Schutzweste sowie weitere Abzeichen öffentlicher Ämter. Die gefundenen Gegenstände, das Auto des Mannes sowie sein Führerschein wurden beschlagnahmt.

Zudem stellten die Einsatzkräfte den Angaben nach fest, dass der Autofahrer nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Dem Mann wurde daraufhin auf einer Polizeidienststelle Blut abgenommen.

Der 35-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Amtsanmaßung verantworten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Tsp)