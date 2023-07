Einsatz in Berlin-Pankow Rettungskräfte bergen vermissten Mann tot aus dem Weißen See

Ein 27-Jähriger ist am Samstagabend bei einem Badeunfall im Weißen See in Berlin-Pankow ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntagvormittag auf Nachfrage. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Nach Angaben des Polizeisprechers alarmierte eine Schwimmerin gegen 19 Uhr die anwesenden Rettungsschwimmer, weil sie bemerkt hatte, dass ein Mann, der unweit von ihr im Weißen See schwamm, untergegangen war. Ebenfalls alarmierte Rettungskräfte begannen sofort mit der Suche nach dem Vermissten.

Etwa eine Stunde später, gegen 20 Uhr, sei der 27-Jährige dann tot aus dem See geborgen worden, sagte der Polizeisprecher weiter. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Die genaue Todesursache sei nun Gegenstand der Ermittlungen.

Auch am Plötzensee in Wedding wurde am Samstagabend nach einer vermeintlich vermissten Person gesucht. Nach Angaben des Polizeisprechers waren gegen 19.30 Uhr Kleidungsstücke am Strand gefunden worden, sodass davon ausgegangen wurde, dass eine Person im See zu Schaden gekommen sein könnte. Etwa 45 Minuten später kam dann jedoch die Entwarnung: Die Kleidung gehörte einer 53-Jährigen, die wegen Unwohlseins zuvor bereits vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden war. (Tsp)