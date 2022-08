Die Bekämpfung des großen Waldbrandes im Elbe-Elster-Kreis geht mit regionalen Einsatzkräften weiter.

Die sogenannte Großschadenslage für Kölsa-Rehfeld wurde am Montag aufgehoben, die Zuständigkeit liege nun bei der Verbandsgemeinde Bad Liebenwerda, wie der Landkreis am Morgen mitteilte.

Die Situation vor Ort habe sich eine Woche nach Brandausbruch kontinuierlich entspannt, die Lage sei stabil, hieß es dazu. Bislang hatte der Landkreis die Einsatzleitung und konnte mit der Einstufung des Brandgebietes als Großschadenslage Einsatzkräfte aus anderen Gebieten um Unterstützung bitten, weil eigene Kräfte die Lage allein nicht bewältigen können.

Das Feuer war am vergangenen Montag ausgebrochen und hatte sich schnell auf rund 800 Hektar ausgebreitet - eine Fläche etwa viermal so groß wie Monaco. Laut Angaben des Kreises vom Sonntagnachmittag kämpften Einsatzkräfte weiter auf 500 Hektar gegen Glutnester. Etwas Hilfe brachte Regen am Samstagabend. Auch das Anlegen von Schutzstreifen habe zur Entspannung der Lage beigetragen. „Gegen eine große und unkontrollierbare Ausbreitungsgefahr wurde alles getan.“

Etwa 200 Einsatzkräfte sind noch vor Ort mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Hitzeentwicklung im Boden sei weiterhin zu beobachten, letzte Glutnester müssten ausfindig gemacht und gelöscht werden, hieß es. Das Gebiet an der Grenze zu Sachsen solle weiter „engmaschig“ kontrolliert werden, hatte der Landkreis am Sonntagabend mitgeteilt.

Groß war zuletzt die Sorge, dass Glutnester den Brand neu anfachen könnten. Die Brandbekämpfung wurde durch wechselnde Winde mit Böen und eingeschränkte Zuwegung aufgrund von Munitionsfunden und hohen Sommertemperaturen erheblich erschwert. Auch in den nächsten Tagen sind Feuerwehrleute in dem Brandgebiet im Einsatz. Die wegen der Löscharbeiten gesperrte Bundesstraße 183 zwischen Kötten und Marxdorf ist inzwischen wieder freigegeben worden. (dpa)