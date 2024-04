Einsparungen im Berliner Haushalt Schwarz-Rot bleibt Antworten weiter schuldig

Wenn man der durchaus ambitioniert gestarteten Koalition aus CDU und SPD eines nicht vorwerfen kann, dann die fehlende Flexibilität in der Erklärung des eigenen Handelns. Nachdem das inhaltlich zuletzt schwache Bündnis die Opposition in den vergangenen Wochen gleich mehrfach mit der Forderung hatte auflaufen lassen, zu Beginn des Plenartages über die anstehenden Einsparungen im Haushalt zu debattieren, drehte die Koalition den Spieß am Donnerstag kurzerhand um.