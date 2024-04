Einsturzgefahr in Berlin-Schöneberg Stahlkonstruktion soll Wohnhaus abstützen

Die Bewohner des einsturzgefährdeten Hauses in Berlin-Schöneberg müssen sich weiter gedulden, bis sie zurück in ihre Wohnungen können. Das Gebäude soll mit einer Stahlkonstruktion gestützt werden, wie der Hauseigentümer am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Diese Arbeiten sollen mehrere Wochen dauern.