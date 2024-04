Einsturzgefährdetes Haus in Berlin-Schöneberg Mieter suchen sich Ferienwohnungen und Hotels als Bleibe

Auch am Tag zwei nach der Evakuierung eines Schöneberger Wohnhauses durften Bewohnerinnen und Bewohner nicht in das einsturzgefährdete Haus an der Grunewald- Ecke Goltzstraße zurückkehren. Als Eigentümer habe Heimstaden mit einem Statiker des Immobilienkonzerns einen Plan zur „Notabsteifung“ erarbeitet, teilte Michael Lippitsch als Sprecher des Unternehmens mit. Das Vorhaben, bei dem Stahlträger zur Unterstützung der gefährdeten Statik im Gebäude montiert werden, werde aktuell vom Bezirk geprüft, hieß es am Freitagnachmittag.

Der Gründerzeitaltbau zeigt am gelb gestrichenen Erkerbereich der Fassade seit Jahren Risse. Am Mittwoch war Heimstaden zu dem Schluss gekommen, dass sich das Haus wegen Einsturzgefahr nicht mehr bewohnen lässt. Nicht mehr betreten werden dürfen außerdem ein Lokal und ein Modegeschäft im Erdgeschoss. Wann der Kreuzungsbereich wieder für den Verkehr freigegeben wird, konnte das Bezirksamt am Freitag auf Anfrage nicht einschätzen.

Wie geht es nun weiter, besonders für die neun betroffenen Mietparteien, zu denen nach Auskunft von Heimstaden auch Familien mit Kindern gehören? „Bisher sind die betroffenen Bewohner privat untergekommen, bei Freunden und Verwandten“, schreibt Michael Lippitsch. Eine Mietminderung von hundert Prozent für den gesamten Zeitraum der Unbewohnbarkeit hatte Heimstaden bereits am Donnerstag zugesichert.

Für die meisten betroffenen Mieter sei es wichtig, in der Nähe ihres vertrauten Wohnumfelds zu bleiben und eine bereits vollständig möblierte Wohnung zu beziehen, schreibt der Vermieter. Man habe ein eigenes Team abgestellt, um Mieter „in allen Belangen“ zu unterstützen. Je nach Wunsch soll dazu auch die Organisation von Ersatzunterkünften gehören. Für Ferienwohnungen oder Hotelzimmer will Heimstaden bis zu 120 Euro pro Nacht zahlen. Die meisten Mieter wollen sich laut Heimstaden selbst um die Buchung kümmern.