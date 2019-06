Berlin wächst, aber nicht mehr so schnell wie in den vergangenen Jahren. Die Hauptstadt verbuchte 2018 noch ein Bevölkerungsplus von 31.300 Menschen, in den letzten fünf Jahren hatte sich die Einwohnerzahl um durchschnittlich 47.700 pro Jahr erhöht. Die Zahl der Berliner mit deutschem Pass ging 2018 sogar um 6.000 zurück, während die ausländische Bevölkerung um über 37.000 Menschen zunahm. Das geht aus einem Bericht hervor, den das Statistische Amt Berlin-Brandenburg am Montag veröffentlichte.

Ohne die starke Zuwanderung und den Geburtenüberschuss der Ausländer wäre Berlin also eine schrumpfende Stadt. Der Anteil der Bevölkerung mit fremdem Pass stieg Ende 2018 auf 18,5 Prozent. Bei den deutschen Berlinern setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort: Es sterben mehr Menschen als geboren werden und es ziehen mehr Hauptstädter weg als zuziehen.

Viele ziehen offenbar nach Brandenburg

Davon profitiert übrigens das Nachbarland Brandenburg, das im vergangenen Jahr einen Wanderungsgewinn von 20.800 Menschen verzeichnete, zum größten Teil waren es Berliner, die in die märkische Umgebung zogen. Das starke Geburtendefizit in Brandenburg konnte dadurch mehr als ausgeglichen werden.

Zum Jahresende 2018 zählte das Amt für Statistik 3.644.998 Berliner, von denen laut Statistik fast 30 Prozent alleine leben. Der Anteil der Ein-Personen-Haushalte hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.