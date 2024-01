Eisalarm am Alex Polizei sperrt Gebiet um Berliner Fernsehturm

Die Polizei hat am Samstag das Areal um den Fernsehturm am Berliner Alexanderplatz in Mitte gesperrt. Grund dafür waren Eisteile, die von der Kuppel des Turms hinunterstürzten. Es herrsche „Eisalarm“, so eine Sprecherin der Polizei am Mittag. Am Nachmittag wurden die Sperrungen dann wieder aufgehoben: Mithilfe von Industriekletterern konnten die Eisteile heruntergeholt werden.

Der Ehrensache Newsletter Der Newsletter für Engagierte E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Zur Sicherheit mussten auch der Straßenverkehr und einige Tramlinien zeitweilig umgeleitet werden. Verletzt wurde niemand.