Im Untersuchungsausschuss „Gedenkstätte Hohenschönhausen“ des Abgeordnetenhauses hat sich am Dienstagmorgen ein Eklat zugetragen. Denn der wegen Belästigungsvorwürfen gegen seinen Stellvertreter Helmuth Frauendorfer entlassene und im Ausschuss vorgeladene ehemalige Gedenkstättenleiter Hubertus Knabe weigerte sich, zu sprechen.

Er sei aufgrund eines Schreibens von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) verunsichert, über welche Themen er reden dürfe und über welche nicht, sagte Knabe. Am Tag, an dem ihm die Ladung zum Untersuchungsausschuss zugestellt worden sei, habe er außerdem einen Brief von Lederer erhalten, in dem Vorgaben bezüglich seiner Aussage standen.

Dass vor einem Untersuchungsausschuss geladene Zeugen eine Aussagegenehmigung, auch mit inhaltlichen Ausführungen, erteilt bekommen, ist allerdings ein Standardprozedere. Das betonte am Dienstag auch die Ausschussvorsitzende Sabine Bangert (Grüne). Jene Aussagegenehmigung für Knabe liege vor.

Nach Tagesspiegel-Informationen ist die Aussagegenehmigung auf den Untersuchungsgegenstand des Ausschusses beschränkt. Damit hätte sich Knabe eigentlich zu den Fragen des Ausschusses voll äußern dürfen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der ehemalige Gedenkstättenleiter hingegen betonte den eingeschränkten Charakter der Genehmigung. Nach seiner Lesart berge das Mandat das Risiko von Rügen durch Kultursenator Lederer. "Ich bin gerne bereit, umfassend auszusagen, wenn Sie für eine umfassende Genehmigung sorgen", sagte er in Richtung Bangert.

Die Ausschussvorsitzende drohte Knabe ein Ordnungsgeld an, sollte er sich weiter weigern, zu sprechen. Der Ausschuss war für mehrere Stunden unterbrochen.

Möglichkeit, die Öffentlichkeit auszuschließen

"Man will mir einen Maulkorb umhängen, um meine Aussage zu manipulieren", begründete Knabe seine Weigerung. "Da mache ich nicht mit." Lederer habe ihm in dem Schreiben untersagt, von der Atmosphäre an seinem ehemaligen Arbeitsplatz zu berichten. Ebenso dürfe er nicht von den Gesprächen mit dem Personalrat erzählen.

Die Ausschussvorsitzende hingegen betonte immer wieder, Knabe habe die Pflicht zu einer Aussage. "Sie sitzen vor einem Verfassungsorgan", sagte sie. "Bei jeder Frage, die sie verweigern wollen, müssen Sie eine Begründung angeben."

Laut Bangert lieferte Knabe eben keine solche Begründung für seine Verweigerungshaltung. Es gebe auch die Möglichkeit, einzelne Inhalte unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu Protokoll zu geben.

Nach eingehender Beratung verkündete die Ausschussvorsitzende gegen 11 Uhr das weitere Vorgehen: 1000 Euro Ordnungsstrafe für Hubertus Knabe, außerdem eine Wiedervorladung für den 3. November. Auch die Kosten des Verfahrens muss der ehemalige Gedenkstättenleiter tragen.