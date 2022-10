Tagesspiegel Plus Eltern drohen mit Klagen und kündigen Proteste an : Marode Berliner Schule soll in Bürogebäude umziehen

Pankow hat wohl eine Zwischenlösung für das Gymnasium am Europasportpark gefunden. Doch vorher droht weiter die Schließung – die Eltern wollen das nicht hinnehmen.