„Empowerment“ und Eitelkeit Mit dem Dozenten-Ton wird die Berliner Linke scheitern

Ja, es ist ein sinnvoller Plan. Die Linke will – zumindest in Berlin – sprichwörtlich an die Basis. Die Aktiven in den Kiezen stärken, die soziale Frage betonen, abgehobene Kulturkämpfe vermeiden. So steht es in einem Strategiepapier. Sich vom identitären Irrsinn fernzuhalten, wäre für die Partei nach den Wahlniederlagen der letzten Jahre überlebenswichtig.