Engagement für Obdachlose Marcus Zander in Berlin mit Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt

Wie der Vater, so der Sohn: Marcus Zander, Sohn des Schlagermusikers Frank Zander, ist für sein Engagement für Obdachlose mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) überreichte Zander Junior am Donnerstag im Roten Rathaus den Orden.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich eine solche Ehrung bekommen würde. Das war auch nicht mein Ziel“, teilte Zander der dpa mit. „Jetzt freue ich mich aber sehr auf die Auszeichnung und fühle mich wirklich stolz und geehrt.“

Der Berliner erhielt die Ehrung für die Organisation des großen Weihnachtsessens für Obdachlose, das Frank Zander mit seiner Familie seit 1995 ausrichtet. Obwohl die Vorbereitungen und Durchführungen sehr viel Kraft gekostet hätten, sei der Zuspruch und die Dankbarkeit der Gäste etwa von Jahr zu Jahr größer geworden. Die soziale Arbeit sei Teil seines Lebens geworden, so Marcus Zander.

Auch Frank Zander erhielt bereits das Bundesverdienstkreuz

Frank Zander selbst war für sein jahrelanges Engagement für Obdachlose Ende 2022 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse geehrt worden. Zuvor hatte er bereits die Erstauszeichnung, das Verdienstkreuz am Bande, erhalten. „Als der Brief von der Senatskanzlei im letzten Jahr kam, da dachte ich wirklich, es wäre ein Fehler mit meinem Namen und mein Vater sollte einen 3. Bundesverdienstorden erhalten“, teilte der Sohn mit.

Kurz vor Weihnachten hatte die Familie erstmals seit dem Ende der Corona-Pandemie wieder die Weihnachtsfeier organisiert. Der 81-jährige Frank Zander konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen. Am Montag war er am Kopf operiert worden, am Donnerstag wurde er wieder aus dem Krankenhaus entlassen. (dpa)