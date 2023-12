Engpass an der BVG-Haltestelle Die Dauerbaustelle an der Klosterstraße ist geschafft

„Kurz vor Weihnachten gibt’s noch mal gute Nachrichten“, ruft Stadtrat Thorsten Schatz, CDU, aus dem Rathaus von Berlin-Spandau. Die BVG-Haltestelle an der Klosterstraße ist fast fertig und wird jetzt dem Verkehr übergeben. „Es fehlen zwar noch drei Lichtmasten, die von Stromnetz Berlin aus Personalgründen erst ab Mittwoch montiert werden …“

Aber hey, was sind schon Tage? Die Baustelle ist seit zweieinhalb Jahren tapferes Dauerthema im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels.

Im Mai 2021 begannen die Arbeiten, die immer kniffeliger wurden, im Untergrund zum Erliegen kamen und oben geflickt wurden. Diskutiert wird sogar noch länger („seit über 20 Jahren“). Knackpunkt: BVG-Fahrgäste, Apotheken-Kunden und Radfahrer kommen sich immer in die Quere. Der Raum zwischen Hausfassade und Straße ist klein - gut zu sehen auf dem Foto oben, das vor dem Umbau entstand.

„Der Gehweg in der Klosterstraße ist jetzt um etwa 1,00 Meter zugunsten von Fuß- und Radverkehr verbreitert worden“, so Schatz nach Abschluss der Bauarbeiten. Es liegen jetzt stabile Gehwegplatten aus Beton, der Radweg besteht aus glattem Asphalt. Der Radweg im Bereich der Bushaltestelle wurde mit Mosaikpflaster optisch vom Gehweg getrennt. Die BVG-Haltestelle wurde erhöht, damit Kinderwagen und Rollatoren leichter in den Bus kommen. Um mehr Platz zu schaffen, wurde der karge Mittelstreifen abgeknabbert. Schlusswort Schatz: „Frohes Weihnachtsfest und gute Fahrt.“

Aufgerissen, geflickt, gebuddelt... seit 2021 wurde an der Klosterstraße gearbeitet. © André Görke

Die Klosterstraße mit dem provisorischen Fußweg. © André Görke

Busse, Döner, Fahrgasttrubel. Und die Radfahrer mitten durch. Dieses Foto zeigt die Enge vor dem Umbau. © André Görke

Für eine Radspur auf der Straße (50.000 Autos am Tag, alle paar Sekunden ein Bus) gab es keine politische Mehrheit. Viele Radfahrer nutzen aber den parallelen Havelradweg oder den Elsflether Weg, um die hektische Klosterstraße zu umfahren.

