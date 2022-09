Entlastung für die Bürgerämter Berlin führt digitale Wohnungsummeldung ab Frühjahr 2023 ein

Berlin könnte ein jahrelanges Behörden-Ärgernis loswerden: Der Senat will bis zum Frühjahr 2023 die Ummeldung von Wohnsitzen digitalisieren. Das kündigte der Chief Digital Officer (CDO) des Senats, Ralf Kleindiek, am Mittwoch im Berliner Abgeordnetenhaus an. „Spätestens im Frühjahr“ gehe es los, sagte Staatssekretär Kleindiek. Berlin übernehme dann ein Modell, das gerade in einer Pilotphase in Hamburg getestet wird.

