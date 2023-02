Entschärfung noch am Nachmittag Granate auf Baustelle am Berliner Molkenmarkt gefunden

Bei Bauarbeiten an der Grunerstraße am Molkenmarkt in Berlin-Mitte ist am Dienstag eine Weltkriegs-Granate gefunden worden. Zuerst hatte der „rbb“ berichtet. Eine Sprecherin der Berliner Polizei bestätigte am Dienstagnachmittag, „dass es sich tatsächlich um eine Granate handelt.“ Die Munition solle nun „zum Grunewald gefahren und dann heute Nachmittag gesprengt werden“, sagte sie.

Rings um die Baustelle kam es nach dem Fund zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 15 Uhr gab die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter bekannt, dass die Granate abtransportiert worden und der Verkehr wieder freigegeben sei. (Tsp)

