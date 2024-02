Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts Junge schlug Mitschüler ins Gesicht – Ausschluss von Klassenfahrt rechtens

Gewalt gegen Mitschüler kann zum Ausschluss von Klassenfahrten führen. Das Verwaltungsgericht Berlin hat am Donnerstag einen Eilantrag gegen eine Schulordnungsmaßnahme eines Schülers einer Spandauer Oberschule zurückgewiesen.

Im Dezember habe er einem Mitschüler mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, weshalb die Klassenkonferenz den Jugendlichen von der anstehenden Skifahrt nach Südtirol ausgeschlossen hatte.

Der Schüler widersetzte sich der Entscheidung mit den Argumenten, dass er der Pflege seiner sozialen Kontakte nachgehen wolle und in jedem Fall pädagogische Maßnahmen einen Vorrang hätten.

Laut Gericht war der Schüler einer 9. Klasse bereits in der Vergangenheit mehrmals negativ in Erscheinung getreten. Neben einem Schulverweis unterrichteten bereits versierte Polizeibeamte den Schüler in einem Präventionstraining. Auch Schultadel und Konfliktgespräche hätten nichts genutzt. Der offensichtlich unbelehrbare Jugendliche zeigte keine Besserung in seinem Verhalten.

Der Entscheidung zur Folge hätte die Spandauer Oberschule in diesem Fall verhältnismäßig gehandelt. Sie gab den Erziehungsmaßnahmen einen Vorrang, der Jugendliche störte dennoch weiterhin den Schulbetrieb. Ein Ausschluss könne für bis zu zehn Tage erfolgen.

In der Mitteilung des Gerichts geht sogar hervor, dass die Schule in einem solchen Fall entsprechend handeln müsse. Andernfalls verliere sie ihre Durchsetzungsfähigkeit gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern.