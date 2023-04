Entscheidung des Landgerichts Amokfahrer vom Berliner Kurfürstendamm soll dauerhaft in Psychiatrie

Der Amokfahrer vom Berliner Kurfürstendamm soll dauerhaft in Psychiatrie. Das hat das Landgericht Berlin am Freitagmittag entschieden.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten zuvor eine dauerhafte Unterbringung des Fahrers in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Der 30-Jährige sei am 8. Juni 2022 in einem psychotischen Zustand mit einem Auto auf dem Kurfürstendamm (Ku’damm) und der Tauentzienstraße mit Absicht in Menschengruppen gefahren, hieß es in ihren Plädoyers. Zum Schutz der Allgemeinheit sei seine Unterbringung erforderlich. Zudem soll eine lebenslange Führerscheinsperre gegen den Mann verhängt werden.

Besonders betroffen von der Todesfahrt war eine Schulklasse aus Bad Arolsen in Nordhessen. Eine 51 Jahre alte Lehrerin starb noch am Tatort, ihr Kollege (53) sowie elf Schülerinnen und Schüler wurden verletzt. Zu den weiteren Betroffenen gehörte auch eine 14-Jährige. Weitere Opfer waren eine schwangere Frau sowie zwei 29 und 31 Jahre alte Männer.

Die Staatsanwaltschaft geht von Mord und 16-fachem Mordversuch sowie gefährlicher Körperverletzung aus. Laut einem Gutachten ist der 30-Jährige an einer chronischen paranoiden Schizophrenie erkrankt und war bei der Tat schuldunfähig, sodass er nicht bestraft werden kann.

Der Beschuldigte, ein in Armenien geborener Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit, hatte im Prozess geschwiegen. Sein Anwalt erklärte in seinem Plädoyer, er trete einer Anordnung der Unterbringung seines Mandanten nicht entgegen. (dpa)