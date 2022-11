Tagesspiegel Plus Entsteht hier Berlins nächster Trailerpark? : Streit um Gartendenkmal in der Puschkinallee

Die Containerdörfer in Grünau und Niederschöneweide sind immer wieder Thema rechtlicher Auseinandersetzungen. Dem Eigentümer gehört ein weiteres Grundstück in Treptow. Was hat er damit vor?