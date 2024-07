„Entweder Taktik oder Dilettantismus“ Berlin lässt Cannabisclubs auf ihre Plantagen warten

Der 1. Juli steht in diesem Jahr bei Hanfaktivistinnen und -aktivisten für die Erfüllung eines lang erkämpften Traums: Endlich gemeinsam und legal anbauen, das erlaubt die zweite Stufe des Cannabisgesetzes den nicht kommerziell arbeitenden Cannabis Social Clubs (CSC). Doch Berlins werdende Anbauer sind nicht alle guter Laune.

Trotz jahrelanger Vorbereitungen mit Arbeit an Satzungen, Präventions- und Finanzierungskonzepten stehen viele Pläne der Clubs auf der Kippe. Einfach Lampen an auf der Cannabisfarm, das geht nicht. Zwar darf seit April jeder zu Hause seine drei Pflanzen großziehen, doch die Genehmigung von Plantagen für bis zu 500 Mitglieder, deren Finanzierung, Einrichtung und Betrieb in einer ehrenamtlichen Struktur erscheint überaus kompliziert – und bleibt in vielen Details der Ausführung Ländersache.

Noch gibt es in Berlin keine Behörde und keine Musterformulare für den Antrag

Die Polizei dürfe keine Türen mehr eintreten, nur weil es nach Gras rieche, sagt Oliver Waack-Jürgensen. Das fällt ihm positiv auf an der neuen Situation in Berlin. Doch in der Anbaufrage sieht der Vorsitzende des Berliner Cannabisclubs Highground Berlin e.V. eine Arbeitsverweigerung des Senats.

Keiner der Hauptstadt-Clubs kann zum Stichtag 1. Juli seinen Antrag auf Erteilung einer Anbauerlaubnis einreichen, denn es gibt keinen Adressaten. Berlin hat es versäumt, eine Behörde zu benennen, Musterformulare mit einzureichenden Unterlagen auszuarbeiten oder Ansprechpartner für die vielen Detailfragen zu benennen.

Oliver Waack-Jürgensen (rechts), Vorstand des „CSC High Ground Berlin e.V.“ mit Hans-Joachim Schlisio, Mitvorstand und Vize. © CSC High Ground Berlin e.V.

Wie kann Dealern und organisierter Kriminalität ihr Platz in unserer Mitte streitig gemacht werden, wenn die Politik das neue Gesetz nicht ernsthaft umsetzt?

Der Senat hat eine andere Lesart der Situation, die nichts mit Taktik zu tun hat. Es sei „sehr intensiv“ an einer Zuständigkeitsverordnung gearbeitet worden, heißt es aus der Gesundheitsverwaltung. Der Zeitplan zur Schaffung aller rechtlichen Grundlagen sei „sehr ambitioniert“, durch Fragen des Verbraucher- und Jugendschutzes oder der Sicherheit seien Geschäftsbereiche mehrerer Häuser involviert.

Aber: Es gäbe keinen regelungsleeren Zeitraum, da zunächst die Bezirke eine Anfangszuständigkeit hätten. Dort sollen die Clubs ihre Anträge einreichen, bis der Senat eine berlinweite Regelung verabschiedet. Nach Eingang aller Angaben würden diese innerhalb von drei Monaten bearbeitet.

„Dahinter steckt entweder Taktik oder Dilettantismus“, meint Georg Wurth, Chef der Lobbyvereinigung Deutscher Hanfverband (DHV) und Cannabis-Sachverständiger in Bundestag und Senat, mit Blick auf die fehlende Umsetzung. An zu wenig Vorbereitungszeit könne es nicht gelegen haben. Ursprünglich sollte das Gesetz bereits im Januar starten. Fast alle Bundesländer hätten die Zeit genutzt und die zuständige Behörde festgelegt. In Berlin werde die Verantwortung nun als Notlösung zunächst den Bezirken zugeschoben.

Georg Wurth, Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbands © PR

Für den Anbau nach Brandenburg ausweichen

Eine Notlösung hat auch Oliver Waack-Jürgensen gefunden: „Wir planen unseren Anbau in der Nähe von Potsdam“, sagt er. Durch den Umzug nach Brandenburg hat der Club eine zuständige Behörde, „die sich an gesetzliche Vorgaben hält“. In der vergangenen Woche sollte der Bedingungskatalog für die Anbauerlaubnis vorgestellt werden. Auch über fehlende Ansprechpartner kann sich der Clubvorsitzende nicht beklagen.

„Wenn wir innerhalb dieser drei Monate unsere Erlaubnis bekommen, gibt es eine ‚grüne Weihnacht‘“, sagt Waack-Jürgensen. In dem Privathaus sind vier Pflanzräume mit einer hoch technisierten Aufzuchtanlage geplant, das Fachwissen ist im Verein vorhanden. Anders als gefordert will Highground nicht sämtliche 150 Mitglieder im „Growbereich“ werkeln lassen. „Das klingt völlig unhygienisch.“ Sein Club strebe in der Mitgliederversorgung zunächst ein Modell mit Minijobs an. Erst, wenn die Versorgung klappt, dürfen neue Mitglieder beitreten.

Cannabis-Gesetz Ab dem 1. Juli darf die Droge Cannabis laut Cannabis-Gesetz in speziellen Vereinen gemeinschaftlich angebaut und an Vereinsmitglieder abgegeben werden. Der Konsum in den Anbauvereinigungen, wie die Clubs im Gesetz heißen, ist aber nicht erlaubt. Die Vereine dürfen maximal 500 Mitglieder haben und Cannabis in begrenzten Mengen nur an diese Mitglieder abgeben und nicht verkaufen. (dpa)

Andere Clubs planen größer. Ein Konzept mit mehr Fragezeichen verfolgt der Cannabis Social Club Berlin e.V., der mehrere Anbaugemeinschaften – jeweils mit Höchstgrenze von 500 Personen – an einem Ort kombinieren will. Der Verein hat ein großes Grundstück mit Gebäude in einem Gewerbegebiet im Blick, das genügend Platz böte, um mehrere tausend Personen mit Cannabis zu versorgen. Ein Kostenvorteil, weil man sich Technik, Miete und Wachschutz teilt.

Doch „die Entscheidung darüber, ob eine gemeinsame Adresse für mehrere Anbaugemeinschaften zulässig ist (Clustering), hat man den Ländern überlassen“, sagt Georg Wurth. Berlin habe sich noch nicht geäußert. Klar sei, dass ein Verein nicht in den Räumlichkeiten eines anderen anbauen darf.

Indoor-Hanfanzucht © The Tomato Machine Company, Inc.

Weil den Clubs auferlegt wird, ihren Anbau selbst zu organisieren, müssen Ehrenamtliche „eine kleine industrielle Anlage aufbauen und betreiben“, sagt Georg Wurth. Daran sei vieles Ingenieursarbeit. „Es wird auch nur funktionieren, wenn der ein oder andere sein Hobby zum Beruf machen kann.“

Auch die Finanzierung einer Anlage mit hohen Anfangsinvestitionen sei unklar. „Viele Vereine werden deshalb nicht starten können.“ Für Wurth wäre es naheliegend gewesen, „Unternehmen dazwischenzuschalten, die voll eingerichtete Anbauanlagen vermieten. Der Anbau selbst bliebe weiterhin in Hand der Vereine.“ Doch das ist im Gesetz nicht vorgesehen. Alle Bereiche müssen wirtschaftlich voneinander getrennt sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Es sind Fragen, die sich auch Konsumenten stellen, die einem Club beitreten möchten. Die Situation ist unübersichtlich: „Überall auf Google findet man CSC-Ketten, die deutschlandweit operieren“, sagt Georg Wurth. Der Hanfaktivist rät den Clubs zur Transparenz bei einer Reihe von Punkten, die man auch als Interessierter vor einem Beitritt prüfen sollte: Ist das Konzept genehmigungsfähig, ist es ein Franchise-System, wie sieht die Finanzierung aus? Müssen die Mitglieder im Anbau helfen, wer soll managen, wer sind die handelnden Personen im Vorstand und wie hoch soll am Ende der Preis für das Cannabis werden?

Mittelfristig könnte das bestehende Konzept mit Anbauvereinen und Selbstanbau grob 30 Prozent des Schwarzmarkts verdrängen. Georg Wurth, Deutscher Hanfverband (DHV)

„Wir müssen aufpassen, nicht auf den letzten Metern zu verhungern und ein paar Clubs zum Laufen bekommen“, mahnt Oliver Waack-Jürgensen. In diesem Fall werde man sich in anderen EU-Ländern an dem Gesetz orientieren. Besitz, Eigenanbau und Anbauvereine vollkommen legal und gesetzlich reguliert, das gebe es innerhalb Europas sonst nur in Malta, bestätigt Georg Wurth. „Mittelfristig könnte das bestehende Konzept mit Anbauvereinen und Selbstanbau grob 30 Prozent des Schwarzmarkts verdrängen“, schätzt der Experte.

Der private Eigenanbau in kleinen Growzelten oder auf dem Balkon kommt augenscheinlich voran, viele Hobbygärtner posten Bilder ihrer drei Pflanzen, und tauschen sich über den Erfolg aus. Laut Waack-Jürgensen hat die Branche zum Teil Lieferschwierigkeiten beim Saatgut.

Doch nicht alle Kifferinnen und Kiffer wollen für ihren Gelegenheitsjoint in einen Club eintreten oder Pflanzen auf den Balkon stellen. Manchem fehlt der grüne Daumen, oder es stehen Reisen an. Eine effektivere Bekämpfung des Schwarzmarktes sehen Hanfexperten im Online-Handel und Fachgeschäften, die auch vorgedrehte Joints anbieten könnten.

Trotz fehlender Rechtssicherheit für anbauwillige Cannabisclubs freut sich Oliver Waack-Jürgensen über die Dynamik, die das Gesetz inzwischen entfalte: „Die Menschen in Deutschland haben dieses Gesetz angenommen und kaufen sich inzwischen ihre Growsets bei Traditionsversandhäusern wie Otto.“