Er fuhr 60 Stundenkilometer zu schnell Berliner Polizei stoppt Motorradraser ohne Führerschein

Die Polizei hat in Charlottenburg-Nord einen Motorradraser ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen. Der 33-Jährige fuhr am späten Samstagabend mit überhöhter Geschwindigkeit auf der A111 an der Ausfahrt Eichborndamm an einem Polizeivideowagen vorbei, wie die Behörde am Sonntag mitteilte.