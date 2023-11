Er ließ einen Tretroller zurück Berliner Polizei sucht mutmaßlichen Backshop-Einbrecher

Am frühen Morgen des 2. Juli 2023 ist ein Mann in den Backshop „Back Lounge“ an der Hermann-Blankenstein-Straße 38 eingebrochen. Die Berliner Polizei bittet mit der Veröffentlichung von Fotos um Hilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen.

Laut Polizei geschah der Einbruch um 5.30 Uhr. Der Einbrecher durchsuchte die Räume und öffnete gewaltsam eine Kasse. Darin fand er eine größere Summe Bargeld. Außerdem nahm er Lebensmittel mit.

Auffällig ist ein teilweise grün lackierter Tretroller, den der Mann am Tatort zurückließ.

Die Polizei beschreibt den Mann so:

schlank

schwarze, kurze Haare

Bart

während der Tat mit einer schwarzen Jogginghose der Marke „Nike“, einer schwarzen Trainingshacke und dunkelgrauen Turnschuhen der Marke „Nike“ bekleidet

Hinweise rund um die Tat und den Mann nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord), Am Nordgraben 7, 13437 Berlin-Wittenau entgegen. Möglich sind aber auch ein Anruf unter (030) 4664-172150, eine E-Mail an Dir1k21@polizei.berlin.de, eine Meldung über die Internetwache der Berliner Polizei oder in jeder anderen Polizeidienststelle. (Tsp)