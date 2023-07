Er raste in den Gegenverkehr und traf einen Baum Autodieb von Berliner Polizei nach Verfolgungsjagd festgenommen

Nach einer spektakulären Verfolgungsjagd wurde am Montagabend ein Autodieb in Berlin festgenommen. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, wurde ein Streifenwagen gegen 20.40 Uhr auf einen Autofahrer aufmerksam, der an der Kreuzung Wichertstraße und Schönhauser Allee trotz für ihn roter Ampel rechts abbog.

Die Polizeibeamten forderten den 44-Jährigen daraufhin auf, anzuhalten. Dieser kam der Aufforderung jedoch nicht nach und beschleunigte stark, wobei er zwei weitere rote Ampeln missachtete. Im Anschluss wendete er und befuhr wieder die Schönhauser Allee – in entgegengesetzter Richtung.

Dabei kam es laut Angaben der Polizei zu mehreren Beinaheunfällen, unter anderem mussten mehrere Fußgänger_innen auf der Höhe Dänenstraße von einem Fußgängerweg zurück auf den Gehweg springen, um nicht vom Auto getroffen zu werden.

Fahrer des gestohlenen Autos prallt auf Flucht gegen einen Baum

Nachdem der Autodieb an einem Mittelstreifendurchbruch auf Höhe Cantianstraße wenden wollte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Er flüchtete zu Fuß weiter, konnte jedoch am Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark festgenommen werden, als er versuchte, einen Zaun zu übersteigen.

Die Polizeikräfte stellen im Anschluss fest, dass das nicht mehr fahrfähige Auto zuvor in Weißensee gestohlen worden war. Der Mann kam in Polizeigewahrsam. (Tsp)