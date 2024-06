Er wollte Altpapier wegbringen Berliner Polizei sucht 82-Jährigen aus Marzahn – mögliche Notlage

Die Berliner Polizei sucht nach einem 82-Jährigen aus Marzahn, der seit Mittwoch verschwunden ist. Der Mann befinde sich möglicherweise in einer Notlage, teilte die Behörde am Freitag mit.

Den Angaben zufolge hat Hans Jürgen Fromm am 26. Juni gegen 8.45 Uhr seine Wohnanschrift in der Walter-Felsenstein-Straße verlassen, um mit einem Bus zu einem Wertstoffhof in der Klettwitzer Straße fahren, wo er Altpapier abgeben wollte. Dort sei er zuletzt gesehen worden, hieß es von der Polizei. Seitdem fehle von ihm jede Spur.

Der 82-Jährige sei zuletzt zunehmend desorientiert gewesen und könne sich zu Fuß nur langsam fortbewegen. Er leide zudem unter medikamentenpflichtigem Bluthochdruck.

Der Vermisste ist laut Behörde 160 bis 165 cm groß, hat lichtes, graues Haar und spricht Deutsch mit starkem ostpreußischen Akzent. Er trug blaue Jeans, ein blaues Oberhemd sowie schwarze Straßenschuhe und hatte zudem zwei grau-schwarze Einkaufstrolleys bei sich.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt, wer Hans Jürgen Fromm seit seinem Verschwinden gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält und wer weitere Angaben machen kann.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) unter der Telefonnummer (030) 4664- 371100 sowie per E-Mail an dir3k34@polizei.berlin.de entgegen. Die Behörde appelliert, den Notruf unter 110 zu rufen, sollte sofortiges Handeln der Polizei nötig sein.