Erfolgsstory Haferkater Von der Berliner Dönerbude zur bundesweiten Porridge-Kette

Wer öfter mit dem Zug unterwegs ist und sich morgens am Bahnhof ein Frühstück für die Fahrt mitnehmen möchte, kennt das: Überall Bäckereiketten, belegte Brötchen, Croissants, Laugenbrezeln, Baguettes. Oder die üblichen Fastfood-Filialen mit ihrem Angebot. Nicht besonders gesund, ziemlich eintönig.

Doch ein junges Berliner Unternehmen erobert die verkehrsreichsten Bahnhöfe Deutschlands seit längerem mit einer anderen Geschäftsidee: mit Haferbrei. Das Gründungsteam von Haferkater hat dem britischen Traditionsgericht zumindest zu einem hippen Image verholfen. Die Drei haben innerhalb weniger Jahre eine Haferbrei-Kette aufgebaut.

Inzwischen gibt es ihren frisch zubereiteten Porridge in 21 Läden in ganz Deutschland – 19 davon in Bahnhöfen und einen am Flughafen BER. Das Unternehmen wolle um „zehn Stores pro Jahr“ wachsen und in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) expandieren, erzählt Anna Schubert, 32, Mitgründerin von Haferkater.

Anna Schubert ist Mitgründerin von Haferkater. © PR/Haferkater

Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Leandro Burguete und dem gemeinsamen Freund Levin Siert hat sie 2014 innerhalb von acht Wochen einen zwölf Quadratmeter großen Dönerladen in Friedrichshain mit ein paar tausend Euro Erspartem und geliehenem Geld der Eltern in ihren ersten Haferkater-Store verwandelt.

„Wir wollten ein unkompliziertes, nahrhaftes und abwechslungsreiches Take-Away-Frühstück auf den Markt bringen“, sagt Anna Schubert. Und Hafer sei ein dankbares Produkt: ein „bodenständiges Superfood, reich an Mineralstoffen und Vitaminen“. Alle acht Porridge-Varianten seien vegetarisch oder vegan, die Toppings – Früchte der Saison –, das Verpackungsmaterial umweltfreundlich, weil kompostierbar und erdölfrei.

Wie damals im ersten Laden wird auch heute in jedem der kleinen Läden der Hafer auch mit der hauseigenen Getreidequetsche frisch „gequetscht, und zwar die Haferkörner, wegen der Nährstoffe“, betont Anna Schubert, „und dann mit Salz und Wasser gekocht“.

Mit dem winzigen Porridgecafé hatten die Gründer damals offenbar den Geschmack der Friedrichshainer getroffen, das Geschäft lief gut. Doch der richtige Durchbruch kam erst, als das Trio bei einem Innovationswettbewerb der Deutschen Bahn (DB) zu mehr gastronomischer Vielfalt einen sogenannten Pop-up-Laden am Berliner Hauptbahnhof betreiben durfte. Mithilfe des neuen Kooperationspartners wuchs Haferkater rasant, Bahnhof um Bahnhof folgte. Die DB sei am Umsatz beteiligt, sagt Anna Schubert.

Porridge – das britische Traditionsgericht ist mittlerweile als nahrhafte Frühstücksalternative zu Brot und Brötchen auch in Deutschland bekannt. © PR/Haferkater

Das Produkt an Bahnhöfen zu verkaufen, ergebe Sinn: Haferbrei riecht nicht, lässt sich leicht löffeln, egal ob mit oder ohne Zähne und kann süß oder herzhaft zubereitet werden. Ideal also für Reisende. „Wir sind Teil der Mobilitätswende“, lautet das Credo von Haferkater. „Wir holen die Zielgruppe also da ab, wo sie schnelles und gesundes Essen braucht“, sagt die Unternehmerin. Inzwischen werden die Porridges auch in den ICE-Bordbistros angeboten.

Seit einigen Jahren sind auch Investoren dabei

Längst stehen die drei Gründer nicht mehr selbst an der Quetsche. Knapp die Hälfte der Filialen betreiben sie noch mit ihren Beschäftigten, der Rest sind Franchisenehmer. Je nach Standort sind nach eigenen Angaben 1,5 Millionen Euro Umsatz drin, bei Investitionen von 200.000 bis 300.000 Euro für die Übernahme einer Haferkater-Filiale. Und neben dem Kooperationspartner DB sind seit einigen Jahren auch Investoren dabei: Neben dem Süßwarenkonzern Katjes, gehören auch der Konfitüre-Hersteller Zentis und ein Business Angel dazu.

Doch nun sei das Unternehmen an einem Punkt angelangt, an dem sich das Gründungsteam fragt, wie es weitergehen soll. Weiter wachsen, noch mehr Gewinn machen?

Das Trio zu Beginn ihrer Unternehmensgründung: Levin Siert, Anna Schubert und Leandro Burguete. © PR/Haferkater

„Natürlich, wir könnten alles verkaufen und damit versuchen, maximalen Gewinn für uns herauszuholen“, sagt die 32-Jährige. Aber das entspreche nicht den Unternehmenswerten, nicht dem, wofür das Trio einmal mit allem begonnen hat. „Gewinn ist das eine, aber unsere Werte sind uns wichtiger. Wir haben gemerkt, wir könnten an niemanden verkaufen, der Haferkater so weiterbetreibt, wie wir uns das Unternehmen vorgestellt haben.“

Deshalb wollen die drei Haferkater zu einem Unternehmen in „Verantwortungseigentum“ umwandeln, sagt Schubert. In Deutschland gebe es 300 Unternehmen – darunter Start-ups, Mittelständler und Konzerne wie Bosch und Ecosia. Dabei bleiben Kontrolle und Vermögen langfristig an das Unternehmen gebunden – und zwar rechtlich verbindlich. Allerdings gibt es für dieses Konstrukt noch keine einheitliche juristische Form, die Ampelkoalition möchte diese erst noch schaffen.

Sinn und Zweck des Unternehmens stehen im Mittelpunkt. Das bedeutet: Das Unternehmen kann nicht mehr spekulativ verkauft werden, es bleibt selbstständig – die Eigentümer sind mit dem Unternehmen stets verbunden. Die Gewinne können nicht zur persönlichen Bereicherung entnommen werden, sondern werden reinvestiert, zur Deckung der Kapitalkosten benutzt oder auch gespendet.

Crowdfunding geplant

Um ihren Plan umzusetzen, „müssen wir jetzt unsere Bestandsinvestoren herauskaufen“, sagt Anna Schubert. Dies soll mithilfe eines Crowdfundings, das gerade entwickelt wird, geschehen – bei dieser Aktion könne jeder einsteigen und mit seinem investierten Betrag dazu beitragen, dass das Team die rund 3,5 Millionen Euro zusammenbekommen, um die derzeitigen Investoren herauszukaufen und Haferkater in Verantwortungseigentum zu überführen.