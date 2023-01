Erlaubt sind 250 Gramm Zoll beschlagnahmt 35 Kilo Wasserpfeifentabak am Berliner Flughafen BER

Zollbeamte haben am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) bei einem Reisenden einen Rucksack voller Wasserpfeifentabak entdeckt. Insgesamt 35 Kilogramm des Tabaks wurden beschlagnahmt, wie das Hauptzollamt am Montag in Potsdam mitteilte. Für See- und Flugreisende liegt die Reisefreimenge für Wasserpfeifentabak nach Zollangaben aktuell bei 250 Gramm.

Der 28-Jährige Reisende erklärte weiteren Angaben nach, er habe nicht gewusst, dass er den Wasserpfeifentabak hätte anmelden müssen, da er ja weiter nach Tschechien wolle. Gegen den Mann wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Die Rauchutensilien wurden bereits am vergangenen Samstag sichergestellt. (dpa)

