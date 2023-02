Erleichterung für Berliner Alleinerziehende Unterhaltsvorschuss lässt sich jetzt auch online beantragen

Seit dem 7. Februar können Anträge auf Unterhaltsvorschuss auch online beantragt werden. Damit wird das Antragsverfahren einfacher, schneller und digitaler. Dank des einfachen Aufbaus der Onlinebeantragung mit Hinweis- und Kontrollfeldern werden Antragstellende Schritt für Schritt durch die einzelnen Felder gelotst. Ein weiterer Vorteil sei die direkte digitale Erfassung der notwendigen Daten zur schnellen, verlustfreien Weiterverarbeitung, heißt es bei der Senatsverwaltung

„Besonders für Alleinerziehende in herausfordernden finanziellen Lebenssituationen ist der Unterhaltsvorschuss eine wichtige Unterstützung“, sagt Aziz Bozkurt, Staatssekretär für Jugend, Familie und Schuldigitalisierung. Mit dem neuen Antrag werde der Zugang erleichtert und das Verfahren beschleunigt. Unterhaltsvorschuss zu beantragen sei „rein emotional für die meisten Betroffenen eine belastende Situation. Wir können zumindest den verwaltungstechnischen Weg etwas vereinfachen. Die zusätzliche Option der Online-Antragsstellung ist eine wichtige Ergänzung für Alleinerziehende in ihrer Lebensunterhaltssicherheit.“

Unter https://service.berlin.de/ können Antragsstellende Anträge direkt ausfüllen und einreichen.

111.344 Alleinerziehende gibt es in Berlin. Mit mehr als 30 Prozent ist der Anteil an Allein- und Getrennterziehenden unter den Eltern in keiner Stadt so hoch wie hier, die meisten Alleinerziehende sind Frauen.

