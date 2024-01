Ermittlung wegen Brandstiftung Einsatzfahrzeug der Bundespolizei in Berlin vollständig ausgebrannt

Am Donnerstagmorgen ist ein Einsatzfahrzeug der Bundespolizei in Berlin vollständig abgebrannt. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Zeuge das brennende Fahrzeug gegen 3 Uhr auf einem Parkplatz in der Seegefelder Straße in Spandau.

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der Zeuge alamierte Polizei und Feuerwehr. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes, der für politisch motivierte Kriminalität zuständig ist, ermittelt nun wegen Brandstiftung gegen Unbekannt.