Ermittlungen wegen Brandstiftung Teenager schwebt nach Brand in Berlin-Marzahn in Lebensgefahr

Ein Teenager ist bei einem Feuer an einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Marzahn schwer verletzt worden. Bei dem 16-Jährigen solle Lebensgefahr bestehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch die 46 Jahre alte Mutter des Jungen wurde bei dem Feuer am Mittwochmorgen am Blumberger Damm schwer verletzt.

Beide wurden den Angaben zufolge mit Brandverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Rettungskräfte wurde am frühen Mittwochmorgen zum Blumberger Damm, Ecke Zinndorfer Straße gerufen.

Nach Angaben eines dpa-Reporters vor Ort brannte eine Mülltonne vor einem Gebäude. Durch die Hitze platzten zahlreiche Fenster des angrenzenden Hauses, wie auf Fotos zu sehen ist. Es entwickelte sich starker Rauch, fünf Hausbewohner wurden der Feuerwehr zufolge evakuiert. Die 35 Einsatzkräfte löschten den Brand.

Weitere Angaben zu den verletzten Personen machte die Feuerwehr nicht. Ein Fachkommissariat der Polizei ermittelt, derzeit wird nach Angaben des Reporters von Brandstiftung ausgegangen. (dpa)