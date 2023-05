Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung Feuerwehr löscht Brand in Dachgeschoss von Ladenzeile in Berlin-Tegel

Am Donnerstagabend hat es im Dachgeschoss einer Ladenzeile in der Gorkistraße in Berlin-Tegel gebrannt. „Wir ermitteln wegen vorsätzlicher Brandstiftung“, teilte eine Sprecherin der Berliner Polizei dem Tagesspiegel am Freitagmorgen mit.

Augenzeugen berichteten am Donnerstagabend von einer sichtbaren Rauchwolke im Stadtzentrum. Zwischenzeitlich musste aufgrund der Rauchentwicklung auch der S-Bahn-Verkehr der Linie S25 zwischen Tegel und Heiligensee unterbrochen werden. Das teilte ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel auf Anfrage mit.

Gegen 20.40 Uhr lief nach Angaben die Brandbekämpfung von außen, unter anderem unter Zuhilfenahme von zwei Drehleitern. 56 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Brand hatte sich zuvor auf etwa 100 Quadratmetern ausgebreitet, berichtete die Polizei. Gegen 22 Uhr konnte das Feuer schließlich gelöscht werden.

Die Feuerwehr war gegen 18.42 Uhr alarmiert worden. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich fünf Personen eigenständig in Sicherheit bringen können. Weitere Menschen seien nicht in dem betroffenen Gebäudekomplex gewesen. Es gebe keine Verletzten. (Tsp)