Erschlagen beim Dachausbau Eine Baustelle in Berlin-Mitte wird zur Todesfalle

Es ist 10 Uhr 20 am Montagvormittag, als ein heftiger Knall den Hinterhof der Zionskirchstraße 22/24 in Mitte erfüllt. Ein Bewohner erzählt am nächsten Tag: Er habe am Küchentisch gesessen, dann seien plötzlich Ziegelsteine durchs Fenster geflogen und hätten die Scheibe durchschlagen. „Das war wie eine Explosion“, sagt er. Ähnlich schildern es andere Nachbarn: Ein lauter Knall, das Haus habe gezittert, eine Staubwolke sich bis in die Nachbarhöfe ausgebreitet.