Erst 115.000 Berlin-Abos verkauft Wer noch im Juli ein 29-Euro-Ticket will, muss sich beeilen

Wer das neue Berlin-Abo für monatlich 29 Euro zum Start am 1. Juli haben will, muss sich beeilen. Die Bestellung muss bis Montag, 10. Juni, bei S-Bahn, Deutscher Bahn oder Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) eingegangen sein. Dies teilte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) mit.

Das gilt auch für Stammkunden, die aktuell ein anderes Monatskarten-Abo haben. Der VBB empfiehlt, das Berlin-Abo online zu bestellen, damit erspare man sich das Schlangestehen im Kundenzentrum. Bislang wurden von dem stark subventionierten 29-Euro-Ticket nur knapp 115.000 Stück bestellt, 80.000 davon bei der BVG, wie der VBB mitteilte.

Aber: Nur 20 Prozent sind wirkliche Neukunden, haben aktuell also keine normale Monatskarte für Berlin. Das Berlin-Abo ist ein persönliches, nicht übertragbares Abonnement mit monatlicher Abbuchung von 29 Euro und ist ausschließlich in Berlin AB gültig. Als Hauptnachteil gilt, dass das Abo eine Mindestlaufzeit von einem Jahr hat. Danach verlängert sich die Gültigkeit auf unbestimmte Zeit. Das Abo kann aber monatlich gekündigt werden.

CDU für schnelles Ende des Berlin-Abos

Das neue Angebot hatte die SPD in der Koalition mit der CDU durchgesetzt, es sollte mehr Menschen in Busse und Bahnen holen. Dies ist bei einem Neukundenanteil von 20 Prozent kaum gelungen. Mittlerweile fordert die CDU angesichts der Haushaltsnot offen ein schnelles Ende des Abonnements.

„Beim 29-Euro-Ticket stehen Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis, wenn wir absehbar diese Einsparzwänge haben“, hatte der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Johannes Kraft, Mitte Mai dem Tagesspiegel gesagt. Ihm sei zwar klar, dass das Thema für die SPD wichtig sei. Er kündigte jedoch an: „Für 2025 gibt es keine Tabus, egal ob das Vorhaben im Koalitionsvertrag steht oder nicht.“

Erfreut sein über die geringen Verkaufszahlen dürfte nur der Finanzsenator. Für 2025 stehen 300 Millionen Euro für das 29-Euro-Ticket im Haushalt, für das halbe Jahr 2024 nur 150 Millionen Euro. Denn die Prognosen lauteten, dass im ersten Jahr bereits 650.000 Berlin-Abos verkauft werden, so viel Geld wurde in den Haushalt eingestellt. Bei aktuell verkauften 115.000 Abos ist absehbar, dass ein Großteil davon nicht gebraucht wird. Bei einem monatlichen Zuschuss von 37,40 Euro pro Ticket vom Land lägen die Kosten für 2024 bisher bei etwa 25 Millionen Euro.

Vielfach war Kritik laut geworden, neben dem Deutschlandticket für 49 Euro bedürfe es nicht noch ein Berliner Sonderangebot. Das Deutschlandticket gilt bundesweit – für nur 20 Euro mehr. Und das Berlin-Abo gilt nur in Berlin AB, da Brandenburg eine Beteiligung strikt abgelehnt hatte. Wer also mit der 29-Euro-Karte zum BER oder nach Potsdam will, muss sich einen Anschlussfahrausweis kaufen. So schmilzt der Preisvorteil dahin.

Mit dem Berlin-Abo können beliebig viele Kinder unter sechs Jahren, ein Kinderwagen sowie ein Hund kostenfrei mitgenommen werden. Die Mitnahme eines Fahrrades kostet extra. Der VBB hat alle Informationen dazu auf seiner Internetseite www.vbb.de/Berlin-Abo veröffentlicht.