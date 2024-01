Erst kalt, bald warm in Berlin „Wir haben den Winter ein bisschen verlernt“

Nach dem Wintermezzo wird Berlin ab Montag aufgetaut – auf hoher Gebläsestufe: Kräftiger Südwestwind treibt die Temperaturen in Richtung zehn Grad. Stürmische Böen sind möglich, aber schadensträchtige Ausmaße nicht zu erwarten. Der Dienstag wird nicht ganz so mild und etwas ruhiger, aber am Mittwoch geht es bei erneut ruppigem Wind noch etwas weiter hinauf mit den Temperaturen. Dazu soll es teils kräftig regnen.