Erst nicht bezahlt, dann randaliert Mann versucht Tankstelle in Berlin-Reinickendorf anzuzünden

Ein Mann hat am Sonntagabend in einer Tankstelle am Zabel-Krüger-Damm im Reinickendorfer Ortsteil Waidmannslust eine Getränkeflasche gestohlen, gezündelt und randaliert. Das teilte die Berliner Polizei am Montag mit.

Als ein 20-jähriger Mitarbeiter den mutmaßlichen Dieb auf sein Tun ansprach, wurde er laut Zeugenaussagen von dem Mann mit einem spitzen Gegenstand bedroht. Der Verdächtige verließ daraufhin die Tankstelle. Kurz danach kehrte er zurück und entzündete mit einem Feuerzeug den rechten Ärmel seines T-Shirts, das er zuvor mit Benzin übergossen hatte. Das Feuer erlosch.

Danach versuchte der Mann, Zapfsäulen in Brand zu setzen. Doch auch das gelang ihm nicht. Schließlich wollte er sich mit einem Feuerlöscher durch eine Hintertür Zutritt zum Verkaufsraum verschaffen. Der Feuerlöscher wurde dabei geleert.

Polizisten nahmen den 35-jährigen Tatverdächtigen später in einer Seitenstraße fest. Weil er verhaltensauffällig wirkte, wurde er einem Arzt in einem Berliner Krankenhaus vorgestellt. Nun ermittelt ein Kommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) in Reinickendorf. (Tsp)