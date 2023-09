Erste Bilanz zu Ausweiskontrollen Mehr Hausverbote, aber weniger Polizeieinsätze in Berlins Freibädern

Es waren die heißesten Tage dieses Jahres, an denen der Ärger überkochte: Das Columbiabad in Neukölln schloss, nachdem sich wegen fast täglicher Krawalle viele Mitarbeiter:innen krankgemeldet hatten. Dort und in anderen Bädern wurden Rutschen und Sprungtürme gesperrt und regelmäßig die Polizei alarmiert, weil Gruppen junger Männer andere Gäste drangsalierten. Nach Krisengesprächen mit Polizei und Innenverwaltung führten die Bäder-Betriebe Mitte Juli schließlich eine Ausweispflicht ein, um Hausverbote gegen Krawallmacher konsequenter durchzusetzen. Eine erste Bilanz zeigt keinen klaren Effekt der Aktion.

Auch die Rückmeldungen von Tagesspiegel-Leser:innen sind gespalten. Nachdem im „Checkpoint“-Newsletter der Wutausbruch eines am Strandbad Wannsee mangels Ausweis abgewiesenen Vaters mit drei Kindern („Sie sollten sich was schämen! Dreckspack!“) erschien und Erfahrungsberichte erbeten worden waren, trafen ähnliche Erfahrungsberichte ein.

Im Kreuzberger Prinzenbad sei eine 15-Jährige weggeschickt worden, weil sie außer ihrem BVG-Schülerticket mit Foto nur einen abgelaufenen Schülerausweis vorzeigen konnte. „Ich frage mich, ob diese Maßnahme, die alle trifft, nicht völlig unverhältnismäßig ist, wenn nur eine männliche Altersklientel zwischen zwölf und 50 für die Schwierigkeiten verantwortlich ist“, hieß es in der Mail dazu.

Versichertenkarte mit Foto gilt nicht als „amtlicher“ Ausweis

Eine Stammkundin des Prinzenbades beschrieb die Ausweiskontrolle als „völlig sinnlos“, weil vor allem Tourist:innen – oft Familien mit Kindern – abgewiesen würden, die von der Pflicht nichts wussten. Diskussionen mit den Sicherheitsleuten seien vergeblich. Ein weiterer Leser berichtet ebenfalls von einem absurden Gespräch mit einem Sicherheitsmann: „Ich habe gefragt, wonach er denn schaut und ob er die Liste der Menschen mit Hausverbot auswendig kann.“ Die Antwort: „Nein, wir schauen einfach nur drauf.“

Ein Tagesspiegel-Kollege erlebte am Humboldthain, wie eine Familie wegen eines fehlenden Ausweises weggeschickt wurde. Auch seine Begleiterin durfte nicht rein, weil sie nur ihre Krankenkassenkarte dabei hatte. Die ist zwar dank Name und Foto eindeutig, aber nach Auskunft der Bäder-Betriebe kein „amtlicher Lichtbildausweis“ wie Personalausweis, Reisepass und Führerschein. Als einzige Ausnahme würden auch Schülerausweise akzeptiert.

Perfekter Service für potenzielle Einbrecher

Eine Nebenwirkung dieser Vorgabe ist, dass man im schlechtesten Fall den Wohnungsschlüssel samt Ausweis mit Adresse am Strand oder auf der Wiese liegen lassen muss, während man im Wasser ist – perfekter Service für potenzielle Wohnungseinbrecher. Laut Polizei wurden in dieser Saison insgesamt mehr Ausweise und Schlüssel in Freibädern gestohlen, aber nicht erst seit Einführung der Ausweispflicht. Die Behörde rät, Wertsachen möglichst in Spinden einzuschließen.

In einem von den Bäder-Betrieben verpachteten Freibad wurden die Ausweise nach Einführung der Pflicht zunächst rigoros und bald darauf gar nicht mehr kontrolliert. Eine Leserin berichtet von martialischem Auftreten der Security in einem Freibad, eine weitere von freundlicher Kontrollprozedur im Sommerbad Humboldthain. Und in mehreren Zuschriften wird zwar nicht die Einlassprozedur thematisiert, aber die angenehme Atmosphäre gelobt – namentlich in den Sommerbädern Wilmersdorf, Mariendorf, am Insulaner sowie in den Freibädern Lübars und Jungfernheide.

Einlass easy going, Schattenplatz ohne Suche, Planschen ohne Stress, Pommes ohne Schlange. Checkpoint-Leser Fabian Vögtle über das Sommerbad Mariendorf an einem Montag im September.

Ob die Kontrollen beibehalten werden sollen, wollen die Bäder-Betriebe nach Ende der Saison mit Innenverwaltung und Polizei klären, hieß es auf Tagesspiegel-Anfrage. Laut einer Auswertung des Landesunternehmens ist die Zahl der verhängten Hausverbote binnen Jahresfrist von 105 in der Saison 2022 auf 153 in dieser Saison (Stand 10. September) gestiegen. 86 dieser Verbote wurden erst nach Inkrafttreten der Ausweispflicht verhängt.

Bei den von den Bäder-Betrieben erstatteten Strafanzeigen ist die Entwicklung anders: Nach 49 Anzeigen im Vorjahr war es 2023 bis zur Einführung der Ausweispflicht nur eine einzige. 19 weitere folgten seit Mitte Juli. Das lässt in Kombination mit den gehäuften Hausverboten darauf schließen, dass neuerdings konsequenter durchgegriffen wird.

Die Zahl der Polizeieinsätze in Berlins Freibädern sank von 613 im Vorjahr auf 542 in diesem (Stand 12. September). Die Zahl der registrierten Straftaten lag mit 290 etwa auf Vorjahresniveau; 131 davon waren Diebstähle. Gestiegen ist die Zahl der erfassten Gewaltdelikte, nämlich von 57 im Vorjahr auf 78 in diesem, wobei 48 davon vor Einführung der Ausweispflicht verübt wurden. Die Polizei weist darauf hin, dass die Entwicklung stark vom Wetter abhänge. Tatsächlich folgte auf die Hitze im Juli ein anfangs kühler und verregneter August.

Mitarbeit: Thomas Lippold