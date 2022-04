In Berlin hat der Aufbau von 400 Sirenen im gesamten Stadtgebiet begonnen. Dazu wurden am Donnerstag die ersten zwei Sirenen an den Feuerwachen Mitte und Charlottenburg-Nord montiert, wie die Senatsverwaltung für Inneres mitteilte.

Zweck der Sirenen sei es, die Bevölkerung in Krisenlagen über zusätzliche Wege warnen zu können. Der Aufbau soll kommendes Jahr abgeschlossen sein.

Hintergrund ist der größtenteils verpatzte bundesweite Warntag im September 2020, wonach der Bund ein Förderprogramm zur Stärkung des Sirenennetzes aufgelegt hatte. Damals hatte es auch Pannen in Berlin gegeben: Die Gefahrenmeldung der Warn-Apps „Nina“ und „Katwarn“ war erst mit einer guten halben Stunde Verspätung angekommen. Sirenen hatten in Berlin gar nicht erst geheult, weil es keine gab. Von den 88 Millionen Euro des Bundes erhält Berlin rund 4,5 Millionen.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte, die Sirenen seien ein erster und wichtiger Schritt zum Ausbau des Bevölkerungsschutzes in der Stadt. „Sie ergänzen die schon vorhandenen Warnmöglichkeiten gut, denn sie haben eine Signalfunktion, die andere Warnmittel so nicht haben.“

Landesbranddirektor Karsten Homrighausen sagte, eine Warnsirene könne etwa einen Quadratkilometer Fläche abdecken. In Betrieb genommen werden die Sirenen aber erst, wenn alle angebracht sind, hieß es.