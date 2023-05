Erste-Hilfe-Ausrüstung für Soldaten in der Ukraine Berliner Fotografen wollen mit Fotos Leben retten

Mit Fotos möchte Pavel Sepi Menschenleben retten. Am Sonntag porträtiert der Fotograf Berlinerinnen und Berliner in seinem Studio in der Erich-Weinert-Straße Prenzlauer Berg – gegen eine Spende. Das so gesammelte Geld soll verwendet werden, um Erste-Hilfe-Ausrüstung für ukrainische Soldaten zu kaufen. Dahinter steht eine Aktion der ukrainischen Pfadfinder.