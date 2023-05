Erster Parteitag nach Wahlniederlage Berliner FDP will Chinas Engagement an Berliner Unis einschränken

Die Berliner FDP will das Engagement des chinesischen Regimes an Berliner Universitäten stark einschränken. Das will die Partei auf ihrem ersten Landesparteitag nach dem verpassten Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus an diesem Samstag beschließen. Eine Kooperation der Freien Universität mit dem sogenannten Konfuzius-Institut soll deshalb beendet werden, wie aus einem Antrag auf dem Parteitag hervorgeht.