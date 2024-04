„Es braucht Vergesellschaftung!“ Berliner Linke-Chefin antwortet bei Parteitag auf Kai Wegners Enteignungs-Absage

Wenige Tage nach der Absage des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) an Enteignungen hat sich Franziska Brychcy, Chefin der Berliner Linke, zur Umsetzung des Volksentscheids „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ (DWE) bekannt. „Es braucht Vergesellschaftung!“, sagte Brychcy zur Eröffnung des Landesparteitags der Linke am Samstag unter dem Jubel der 175 Delegierten.