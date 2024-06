„Es führt nicht dazu, dass schneller gebaut wird“ Kreuzberg kritisiert das „Schneller-Bauen-Gesetz“ des Berliner Senats

Das neue „Schneller-Bauen-Gesetz“ des Berliner Senats führt nach Ansicht des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg nicht dazu, dass schneller gebaut wird. Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) spricht von einer „Entmachtung der Bezirke“; die Senatsverwaltung bekomme mehr Planungsrecht und Eingriffsmöglichkeiten.

Am Montag hatte der Senat das Bauvorhaben „Urbane Mitte“ in Kreuzberg an sich gezogen. Einen Tag später wurde dann der Entwurf für das „Schneller-Bauen-Gesetz“ beschlossen. Es wird die Möglichkeiten der Bezirke, bei Bauvorhaben mitzuentscheiden, weiter einschränken.

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg begrüße die Bestrebungen des Senats, städtebauliche Vorhaben, insbesondere Wohnbauvorhaben, zu beschleunigen, antwortete Schmidt auf eine Anfrage der Linken. Doch sehe er kritisch, dass die Möglichkeiten der Bezirke erheblich reduziert werden und deren Planungen beeinflusse.

„Wir bezweifeln, dass die Umgehung der Bezirke zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und/oder zu einem besseren Städtebau führt“, so Schmidt weiter. „Das Gesetz soll offenkundig vor allem Fälle regeln, in denen die Senatsebene nicht mit der politischen Haltung der Bezirke übereinstimmt. Dies untergräbt das Vertrauen in Demokratie und Politik.“

Der Senat wolle in Prozesse eingreifen, die eigentlich die Bezirke zu verantworten hätten. Gemeint ist besonders eine Umweltverträglichkeitsprüfung bei Bauprojekten. Schmidt nennt das „Schneller-Bauen-Gesetz“ eine sich selbst erfüllende Prophezeiung: Die Gestaltungsmöglichkeiten der Bezirke würden dadurch reduziert.

Es fehlt am Personal

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sieht andere Möglichkeiten, um Bauvorhaben zu beschleunigen. Es fehle vor allem Personal - und das neue Gesetz des Senats sehe nicht vor, dass mehr Fachkräfte eingestellt würden. Diese Arbeitsplätze müssten attraktiver werden und besser bezahlt. Es fehle an finanziellen Anreizen für die Umsetzung von Klimamaßnahmen im Bau, wie Photovoltaik-Anlagen und Dachbegrünungen. Zudem müssten Vorschriften vereinfacht werden, die das Bauen teuer machen, darunter Lärm- und Naturschutzauflagen.

„Der Senat ist an Recht und Gesetz gebunden und kann in diesem Sinne nicht tun und lassen, was er will“, so Schmidt abschließend. Sein Bezirksamt lehne Eingriffe in die Bezirkshoheit ab. Denn durch das neue Gesetz könnten die Bezirke bei Bebauungsplänen, die durch das Berliner Abgeordnetenhaus festgesetzt werden, kein Vetorecht mehr einlegen.

20 000 neue Wohnungen sollen pro Jahr durch das „Schneller-Bauen-Gesetz“ in Berlin entstehen.

Am Dienstag hatte der Berliner Senat den Entwurf des „Schneller-Bauen-Gesetz“ beschlossen. „Durch Einführung von Fristen, Neuordnung von Zuständigkeiten und Modifizierungen gesetzlicher Anforderungen wollen wir zu einem effizienteren Verwaltungshandeln und beschleunigten Prozessen in allen Phasen der Planung und des Bauens beitragen“, so Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD).

Erklärtes Ziel des Senats ist, dass in Berlin jedes Jahr 20.000 neue Wohnungen entstehen, um den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten. In den letzten Jahren ist die Zahl der Fertigstellungen jedoch gesunken, auf zuletzt rund 16.000 im Jahr 2023.

Unter anderem sollen die gesetzlichen Regelungen zum Natur- und Artenschutz in Berlin vereinfacht werden. Zudem soll das Land Berlin ein Vorkaufsrecht für Flächen in Landschaftsschutzgebieten erhalten. Natur- und Umweltschutzverbände hatten heftige Kritik an einem ersten Entwurf des Gesetzespakets geübt.

Einige geplante Änderungen beim Natur- und Umweltschutz habe der Senat nach „sachlichen und konstruktiven“ Gesprächen mit den Umweltverbänden wieder zurückgenommen, erklärte Gaebler. So sei bei Ausnahmen vom Baumfällverbot weiterhin die Zustimmung der Naturschutzbehörde notwendig und nicht, wie geplant, eine Konsultation ausreichend.

Am Montag hatte der Senat dem Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg ein Bauprojekt entzogen – es dauerte Gaebler zu lange. Bei dem Bauvorhaben „Urbane Mitte Süd“ am Gleisdreieckpark plant ein Investor sieben Hochhäuser mit überwiegend Büros. Der Bezirk jedoch hätte hier lieber Wohnungsbau gesehen und stellte sich gegen die massive Bebauung des Parks, verlangte Änderungen. So geschah jahrelang nichts.

Werden weniger Büroflächen benötigt?

Baustadtrat Schmidt spricht von einem „aus der Zeit gefallenen Bauprojekt“. Spätestens seit der Corona-Pandemie bestehe kein Zweifel mehr an dem sinkenden Bedarf an Büroflächen. Der Bezirk habe bei dem Bauprojekt Verbesserungen erkämpft, zum Beispiel eine Sporthalle sowie Klimaschutzmaßnahmen. „Es ist unverständlich, dass der Senat den Bebauungsplan nun an sich zieht“, so Schmidt. „Es entsteht der Eindruck, dass hier ein politisches Exempel statuiert werden soll, welche weitere Einschränkung der bezirklichen Planungshoheit vorbereiten soll.“ Eine Initiative plant bereits, gegen den Beschluss des Senats zu klagen.