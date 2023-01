„Es hat uns an Grenzen gebracht“ Wie das Berliner House of One zum internationalen Erfolg wurde – obwohl es noch gar nicht existiert

Die Bauarbeiten am House of One schreiten nur langsam voran. Seit der Grundsteinlegung im vergangenen Frühjahr ist auf der Baustelle an der Brüderstraße in Mitte wenig passiert. Der evangelische Pfarrer Gregor Hohberg drückt es anders aus: „Passiert ist viel, nur ist der Fortschritt leider nicht sichtbar.“

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden