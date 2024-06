„Es kann sein, dass man angeschrien wird, aber es lohnt sich“ Das macht Sänger Tal Arditi am Wochenende

Seit seinem 18. Lebensjahr wohnt Arditi in Berlin und hat sich in der Jazz-Szene direkt einen Namen gemacht.

Seine genreübergreifenden Kompositionen erinnern an begnadete Großmeisterinnen wie José Gonzales, Patrick Watson und Tash Sultana.

Seine Wochenenden verbringt Arditi entsprechend gerne mit viel Musik, wie er uns verraten hat.

1 Flughafensee

Der Flughafensee in Tegel ist ein beliebtes Ausflugsziel im Sommer. © imago/PantherMedia

Das Wetter wird endlich besser, kaum zu glauben: Der Berliner Sommer zeigt sich! Das werde ich am Sonntag ausnutzen und einen schönen Ausflug zum Flughafensee machen.

Dort bleibe ich vermutlich etwas länger, weil mich Gewässer einfach anziehen.

Ich liebe es, am Wasser zu sein. Ich bin sehr inspiriert von Ozeanen, Meeren und Seen. Hier kann ich mich so richtig gut von der Woche ausruhen, bevor ich nach Hause fahre und mich auf die neue Woche vorbereite.

Flughafensee Tegel

2 Kindl Stuben

Das Publikum im Kindl lauscht den Klängen einer Harfe. © Kindl Bar

Wenn ich am Samstagabend einfach nur entspannen und Leute treffen will, gehe ich sehr gerne nach Neukölln ins „Sandmann“, eine rauchige Underground-Bar für Blues, in der sich die besten Musiker Berlins zu improvisierter Musik treffen.

Als ich einmal reinkam, um Hallo zu sagen, gab mir jemand einfach eine Gitarre, und wies mich zur Bühne, um mich zu meinen Freunden zu gesellen.

Wenn ich das nicht schaffe, gehe ich sonntags zur Open Mic Night ins Kindl (Foto), wo ich Songs ausprobiere, die ich unter der Woche geschrieben habe.

Sonnenallee 92, Neukölln, So-Do 15-1 Uhr, Fr/Sa 15-2 Uhr

3 Oeuf

Ein Frenchtoast für den Sommer: Mit Rhabarber, weißer Schokolade und Pistazien. © Oeuf

Nach einem großartigen Gig am Freitagabend werde ich mir meinen Morgenkaffee am üblichen Ort holen – im Wedding im „Oeuf“.

Jetzt kann ich eine Runde entspannen, mir in der Morgensonne ein paar gute Vibes abholen. Dann mache ich einen kurzen Spaziergang zu meinem Lieblingsplatz an der Panke im Wedding.

Das ist ein wunderschönes Plätzchen, das direkt hinter dem Rathaus liegt. Ich habe dort schon viele Songs geschrieben und letztes Jahr meine Geburtstagsparty gefeiert.

Wenn ich hier bin, habe ich immer meine Gitarre dabei.

Reinickendorfer Str. 110, Wedding, Mo-Fr 9-16 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr

4 EP-Release in der Kulturbrauerei

Bei Tag unscheinbar, bei Nacht vom Partyleben erhellt: die Kulturbrauerei. © imago stock&people

Am Freitag- oder Samstagabend, habe ich eigentlich so gut wie immer einen Auftritt. Dieses Wochenende, am Freitag, präsentiere ich meine neue EP „Open Heart“ bei Panda Platforma.

Das ist eine ganz großartige Kulturplattform in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg.

Hier wird auch gerne mal Musikprojekten jenseits des Mainstreams eine Bühne geboten. Es ist das erste Mal, dass ich meine Musik mit einer kompletten Band spiele und es ist meine erste richtige Show in Berlin seit langer Zeit, nachdem ich durch Europa getourt bin.

Kulturbrauerei, Schönhauser Allee 36, Prenlauer Berg Tickets: 15 Euro

5 Dan Thai Food

Im Dan Thai Food kann man sich verschiedene thailändische Gerichte schmecken lassen. (Beispielbild) © IMAGO/USA TODAY Network/IMAGO/JOE HOTCHKISS/STAFF

Wenn ich am Wochenende ein bisschen Hunger bekomme, gehe ich sehr gerne zum Mittagessen in das berühmte Thai-Restaurant Dan Thai Food im Wedding.

Etwas Zeit sollte man mitbringen: Die Wartezeiten sind immer sehr lang und es kann sein, dass man angeschrien wird, aber es lohnt sich auf jeden Fall!

Das sehe nicht nur ich so: Wenn man hier abhängt und auf sein Essen wartet, trifft man immer jemanden, etwa befreundete Musiker aus der Szene hier.

Eine gute Gelegenheit, sich etwas auszutauschen und über Projekte zu quatschen.