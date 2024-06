Ex-Freundin in Berlin-Wilmersdorf erstochen Tatverdächtiger Fahrlehrer und seine Mutter tot aufgefunden

Nach dem Tod einer Frau in Berlin-Wilmersdorf ist der mutmaßliche Täter tot aufgefunden worden. Der 46-Jährige stand im Verdacht, die Frau in der vergangenen Woche in einem Hauseingang in Berlin-Wilmersdorf niedergestochen zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Den Angaben zufolge sollen der Mann und die getötete Frau eine Liebesbeziehung gehabt haben. Doch dann trennte sich die verheiratete Frau von ihm, was der 46-Jährige nicht akzeptiert haben soll. Aus diesem Grund soll er sie niedergestochen haben, so die Ermittler. Der 46-Jährige und das Opfer sollen sich vor mehreren Jahren im Zusammenhang mit seiner Arbeit als Fahrlehrer kennengelernt haben.

Die Frau war am vergangenen Dienstag gegen 13 Uhr mit Stichverletzungen im Eingangsbereich eines Wohnhauses aufgefunden worden. Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Eine Mordkommission schaltete sich ein.

Hilfe bei Häuslicher Gewalt und dunklen Gedanken Gewalt gegen Frauen und Kinder ist die häufigste Form von Gewalt. Sie zieht sich durch alle sozialen Schichten.

Unter Häuslicher Gewalt wird jede Verletzung der körperlichen und/ oder seelischen Integrität eines Menschen verstanden. Sie entsteht unter Ausnutzung eines Machtverhältnisses durch die dominante Person, zumeist in einer Ehe oder (Ex-)Partnerbeziehung. In Berlin gibt es ein Netz von Hilfsangeboten wie Frauenhäuser, Beratungsstellen und Zufluchtswohnungen. Auch Polizei und Justiz helfen. Betroffene häuslicher Gewalt, aber auch Familienangehörige oder Kolleg:innen können sich unter der Rufnummer 030 611 03 00 bei der BIG-Hotline täglich in der Zeit von 8 bis 23 Uhr telefonische Hilfe, Beratung und Unterstützung holen. Daneben bietet das bundesweite Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der kostenfreien Rufnummer 08000 116016 rund um die Uhr Betroffenen die Möglichkeit, sich zu jeder Zeit anonym, kompetent, sicher und barrierefrei beraten zu lassen. Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freund:innen oder Verwandte sein. Es gibt auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können. Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier. Die Telefonseelsorge bietet einen Hilfe-Chat an. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de. Diese ist zudem Tag und Nacht unter dieser Nummer erreichbar: 0800 1110111.

Wie die Behörden nun mitteilten, führten unter anderem Zeugenaussagen zum Verdacht gegen den 46-Jährigen. Gegen den Mann sei ein Haftbefehl erlassen worden, der nun vollstreckt werden sollte.

Am Montag fanden Polizisten den Tatverdächtigen und dessen Mutter tot in der Wohnung der 76-Jährigen in Charlottenburg. Den Angaben zufolge deutete die Auffindesituation darauf hin, dass der Verdächtige zunächst seine Mutter und dann sich selbst tötete – möglicherweise bereits in der vergangenen Woche, hieß es. Die Leichen sollen obduziert werden.