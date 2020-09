Braucht Berlin eine Staatliche Schule für Ballett und Artistik? Diese Frage, die sich aufdrängt angesichts von Kindeswohlgefährdung, alarmierender Schülerfluktuation und hohen Kosten, sollte nicht beantwortet werden von der Expertenkommission, deren mit Spannung erwarteter Bericht am Montag vorgestellt wurde. Ihr Arbeitsauftrag war ein anderer: Die Schule besser zu machen.

Nachdem die Kommission sieben Monate lang die Organisations-, Verwaltungs- und Kommunikationskultur an der Schule untersucht und die Vorwürfe von Kindeswohlgefährdung verifiziert hat, stellte sie zusammen mit ihrer Auftraggeberin, Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), am Montag die Ergebnisse vor. Bevor die Ergebnisse um 18 Uhr von den Medien kommuniziert werden durften, wurde die Schulgemeinschaft von der Kommission unterrichtet.

Da weder Personalangelegenheiten - auch nicht die immer neuen Vorwürfe gegen den Schulleiter - noch die große Frage nach der Daseinsberechtigung der Schule bearbeitet werden sollte, konnte sich die Kommission ganz auf das Innenleben und die Grundstruktur der Schule konzentrieren konnte. In der Folge kam sie zu folgenden Empfehlungen:

Mehr Artistik

Anders als bei den großen privaten Ballettschulen in Hamburg und Düsseldorf soll die Ballettausbildung mit der Allgemeinbildung unter einem Dach bleiben. Nicht in Frage gestellt wird zudem, dass die Schule weiterhin staatlich geprüfte Bühnentänzer und Artisten ausbildet. Allerdings soll die Artistik aus ihrem Schattendasein herausgeführt werden. Stattdessen wird die Gleichberechtigung von Ballett und Artistik beschworen. Gemeinsame Projekte sollen das unterstreichen. Nach außen sichtbar wird diese Gleichberechtigung auch durch eine Namenskorrektur in Richtung „Staatliche Schule für Ballett und Artistik Berlin“. Falls organisatorisch möglich sollen die Klassen an der Schule „durchgängig abteilungsübergreifend“ gebildet werden.

Weniger Willkür

Die viel zitierte „Kultur der Angst an der Schule beruhte zum Teil darauf, dass Schüler jährlich damit rechnen mussten, die Schule verlassen zu müssen. Das soll anders werden: Die Kommission empfiehlt, die Schüler durch ein „geregeltes Aufnahmeverfahrens“ aufzunehmen – und zwar gemäß „transparenter und valider“ Kriterien. Dabei gelten die fünften und sechsten Klassen als Probezeit. In diesen Klassenstufen dürfen Schüler „nicht auf Grund mangelnder künstlerischer Eignung zum Verlassen der Schule verpflichtet werden“. Die Schule erweitert zudem ab der 7. Jahrgangsstufe ihr Angebot um die Möglichkeit einer Ausbildung, die sich an der Konzeption der bereits bestehenden Tanz-Theater-Theorie-Kurse in der gymnasialen Oberstufe orientiert.

Weniger Abschulungen

Statt des jährlichen „Abschulens“ bei angeblichen oder tatsächlichen Mängeln im Tanzkönnen soll nur noch einmal abgeschult werden und zwar nach der sechsten Klasse. In diesem Zusammenhang erfolgt in der sechsten Jahrgangsstufe eine „Laufbahnberatung“, bei der herausgefunden werden soll, ob der Schüler die Schule verlässt oder einem der drei Ausbildungsgänge Bühnentanz, Artistik oder Tanz-Theater-Theorie zugeordnet wird: „Sofern die Leistungen der Schülerinnen und Schüler für keinen der an der Schule möglichen Ausbildungsgänge ausreichen, muss die Schule verlassen werden“, heißt es ohne Umschweife in den Empfehlungen. Die Schule soll aber ein „verbindliches Begleitmanagement“ etablieren, das den Familien bei der Suche nach einer neuen Schule behilflich ist.

Mehr Hilfen für die "Neuen"

Wenn Plätze frei sind, nimmt die Schule wie bisher „besonders begabte Schülerinnen und Schüler in allen Jahrgangsstufen auf“. Ein solcher Quereinstieg müsse aber „zu jeder Zeit angemessen pädagogisch vorbereitet und begleitet werden“. Letzteres gilt besonders für Schülern aus dem Ausland, denn in der Vergangenheit wurde immer wieder bemängelt, dass die Schule sich zu wenig um ausländischen Schüler gekümmert habe. Um die Objektivität bei Aufnahmeprüfungen sowie allen weiteren Prüfungen zu steiger, sollen Vertreter anderer Schulen mit vergleichbarem Profil hinzugezogen werden.

Mehr Transparenz

Immer wieder wurde in den vergangenen Monaten beklagt, dass Auftrittsmöglichkeiten nach Gutsherrenart, jedenfalls willkürlich und „nach Sympathie“ und Wohlverhalten vergeben worden sein sollen. Auch das soll anders werden, indem jedem Schüler „vergleichbare Auftrittserfahrungen“ zu ermöglichen seien.

Weniger Auftritte

Das 2017 gegründete Landesjugendballett steht in vieler Hinsicht in der Kritik. Das gilt nicht nur in Bezug auf die Häufigkeit der Auftritte mit zu kurzen Erholungsphasen nebenbei. Um die OrganisationB zu verbessern, empfehlen die Prüfer, das Landesjugenballett in eine mit dem Staatsballett Berlin verbundene Junior-Tanzkompanie zu überführen. Dabei solle eine festzulegende Zahl an Plätzen für besonders begabte Absolventinnen und Absolventen der Ballett- und Artistiktikschule bereitgehalten werden, „um diesen nach Abschluss ihrer schulischen Ausbildung den Übergang in professionelle Engagements zu ermöglichen“.

Mehr Evaluation

Wenn sich das Land Berlin eine derart ambitionierte und teure Schule leistet, sollte man zumindest wissen, ob das Hauptziel erreicht wird, also beispielsweise die Erziehung zum Supertänzer. Die Senatsverwaltung für Bildung soll daher der Schule bei der Evaluation künftig helfen und den Verbleib der Schüler verfolgen. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse sollen dann die Ausbildungsgänge weiterentwickelt werden.

Weniger Belastung

Die Expertenkommission nimmt offenbar die Mahnungen der vergangenen Wochen und Monaten bezüglich der Überlastung der Schüler ernst. Als Folge soll künftig „kein Schüler physisch oder psychisch überfordert werden“. Es soll daher von entsprechend zusammengesetzten Teams für jede Schülerin und jeden Schüler „in regelmäßigen Abständen ein individuelles Belastbarkeitsprofil“ erstellt, das auch die Ansprüche aus dem allgemeinbildenden Bereich einbezieht. Bei „übermäßigen Belastungsreaktionen“wird in Absprache mit den betroffenen Schülern eine schulpsychologische Beratung „frühzeitig“ hinzugezogen.

Dabei soll gesichert werden, dass Schülerinnen und Schüler von der Schule und den Lehrkräften „angemessen“ unterstützt werden, die Arbeit an Unterrichtsinhalten nachzuholen, die durch Proben und Auftritte nicht im Klassenverbund erarbeitet werden können.

Mehr Schutz

Die Schule soll aus den bitteren Erfahrungen ihrer Schüler lernen und künftig die körperlichen und seelischen Risiken verringern. Zu diesem Zweck sollen – unter Einbeziehung externer Experten – passende Schutzkonzepte erstellt werden. Dazu gehören „Fragen der gesundheitlichen Prophylaxe, angemessener Trainingsmethoden, notwendiger Ruhezeiten, des adäquaten Umgangs mit Verletzungen und Erkrankungen und einer profilbezogenen Ernährung“.

Damit die Schülervertreter ihre Aufgabe besser wahrnehmen können, sollen sie Anspruch auf eine Schulung der Gesamtschülervertretungen haben. Dafür sollen externe Seminarangebote angeboten werden – einmal im Jahr sogar für eine ganze Woche. Zudem soll ein „ regelmäßiges Lehrer-Schüler-Feedback fest etabliert und im Schulprogramm verankert werden.

Mehr Qualifikation

Auch in einem weiteren Punkt reagiert die Kommission direkt auf die schlechten Erfahrungen der letzten Jahre: Er besagt, dass Tanzlehrkräfte ohne schulpädagogische Qualifikation ein Referendariat absolvieren sollen. Überdies sollen regelmäßige Fortbildungen sowohl in pädagogischen als auch in methodischen Fragen der Ballett- und Artistikausbildung vom Land Berlin angeboten werden und von den Lehrkräften in den Bereichen Ballett und Artistik „verlässlich“ wahrgenommen werden.

Mehr Vielfalt

Seit rund 100 Jahren wird gestritten, welchen Stellenwert das klassische Ballett innerhalb der Ausbildung haben soll. Schon anlässlich der Evaluation der Schule im Rahmen der Akkreditierung des Studiengangs wurde von der Akkreditierungskommission geraten, die starke Fokussierung auf den Bühnentanz aufzugeben. Auch jetzt heißt es, die Schule möge ihren Schwerpunkt im klassischen Tanz „um andere Formen des Bühnentanzes“ erweitern und sich dabei „ an den Erfordernissen der internationalen Ballettwelt“ orientieren.

Mehr Beratung

Das sind aber noch immer nicht alle Anstrengungen, die unternommen werden sollen. Vielmehr heißt es zum Schuss,es solle für die Schule eine externen Schulinspektion entwickelt werden. Zudem soll es einen unterstützenden „Beirat“ geben, in dem Fachkompetenz für Ballett und Artistik vertreten ist: Hier sollen Kooperationspartnerinnen und -partner einbezogen werden, die der Internationalität der Schule Rechnung trägt.

