Auf Spielplatz in Berlin-Lichtenberg Pyrotechnik explodiert neben Kita-Kindern

Auf einem Spielplatz in Berlin-Lichtenberg explodierte am Montagmittag direkt neben dem Buddelkasten ein Gegenstand. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei spielten die 33 Kinder einer Kita gegen 13 Uhr auf einem Spielplatz an der Dolgenseestraße. Plötzlich explodierte direkt neben den Kleinen im Buddelkasten ein Gegenstand.

Bei ersten Ermittlungen fanden Polizisten einen pyrotechnischen Gegenstand. Er wurde vermutlich aus einem Wohnhaus in der Nähe auf den Spielplatz geworfen.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. (Tsp)