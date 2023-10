Fahndung in Berlin beendet Vermisste Irin aus Moabit ist wieder da

Die junge Irin, die seit dem 28. Oktober in Berlin als vermisst gemeldet war, ist wieder da. Sie befindet sich in einem Krankenhaus, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Erst am Montag hatten die Ermittler mit der Veröffentlichung mehrerer Fahndungsfotos die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche nach der 22-Jährigen aus Moabit gebeten. (Tsp)