Fahndung nach brutalem Raub in Berlin Polizei sucht Messerangreifer aus der S-Bahn

In der Nacht vom 20. zum 21. Februar riss ein Unbekannter einem Mann in der S-Bahn das Handy aus der Hand. Danach stach er ihm mit einem Messer in den Oberkörper. Der Tatverdächtige flüchtete samt Handy an der Station Friedrichsfelde-Ost. Jetzt sucht die Berliner Polizei nach dem Mann und Informationen zum Tathergang.

Das 40-jährige Opfer wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Security-Mitarbeiter hatten am S-Bahnhof einen Rettungswagen gerufen, der den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

Die Polizei Berlin fragt:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Person machen?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tatbegehung gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben zu der Tat und/oder zum Tatverdächtigen machen?

Hinweise werden bei der Polizeidirektion 3 an der Bulgarischen Straße 55 in 12435 Berlin, unter Telefon (030) 46 64-37 31 06 oder (030) 46 64-37 11 00, per E-Mail an Dir-3-K-31@polizei.berlin.de, bei der Internetwache der Berliner Polizei oder in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. (Tsp)

Zur Startseite